Plaanitav tehas pani elanikud joogivee pärast muretsema

Tuleval aastal ehitama hakatav kaitsetööstuspark toob Piirsallu 150 miljoni eurose investeeringu, aga paneb elanikud muretsema puhta joogivee pärast.

Piirsallu on kavas riigiettevõttel Hexest Materials ASil rajada lõhkeainetehas, mis toodab heksogeeni ehk RDXi. Lisaks võib alale rajada ka heksamiini ja äädikhappe anhüdriidi tehased, kuid kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirbi sõnul see esialgu plaanis pole.

Praegu kuulub ettevõte täielikult riigile, aga kavas on kaasata 49protsendise osalusega investor. Sirbi sõnul avalikustatakse investor sügisel, kuid see saab tema sõnul olla vaid NATO, Euroopa Liidu või OECD liikmesriigi äriühing.

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Alale on kavandatud kümme lõhkeaine hoidlat, 33 hoonega tootmisala ja sissepääsu juurde kümme ohutut ehk administratiivset hoonet. Kui ettevõte plaanib teisigi lõhkeaineid toota, on selleks ruumi ja keskkonna mõju hindamine tehtud. Tehase- ja laohooned on plaanitud betoonist ja murukattega.

Kaitsetööstuspargis saab tööd umbes 75 inimest. Neist 50–60 oleksid kõrge palgaga oskustöölised, kellele tehakse ka taustakontroll. Risti osavallakogu liige Rein Kruusmaa ütles, et tema teada ükski Piirsalu elanik tehases tö