Kuursaalis kohtuvad Balti investorid

Täna ja homme on Haapsalus kuursaalis Balti era- ja riskikapitali investorite aastakogunemine Baltic VCA Summit.

Tänavuse kohtumise korraldab Eesti era- ja riskikapitali investorite assotsiatsioon EstVCA. Balti investorite kogunemist on korraldatud 2018. aastast alates, selle asupaik on olnud kaks korda Eestis, mõlemal korral Pärnus, ning samuti kaks korda Lätis ja kaks korda Leedus.

Kohtumisel räägivad tuntud Eesti investorid ja riskikapitalistid nagu Sten Tamkivi, Rainer Sternfeld, Mart Maasik jt, samuti endine Eesti Panga president ja praegu rahvusvahelises valuutafondis töötav Madis Müller ning eksminister ja endine Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Teemade seas on nii see, kuidas Balti regiooni meelitada globaalset kapitali, kui ka see, kuidas investeerida varases areng