Vald otsib Palivere spordikeskusele uut juhti

Üle 20 aasta Palivere turismi- ja tervisespordikeskust juhtinud Mati Kallemets on otsustanud jääda septembri lõpust pensionile ja Lääne-Nigula vald otsib keskusele uut juhatuse liiget.

„Aeg oleks, jah, kõrvale jääda. Tervis ei võimalda ka enam täie pingega tööd teha,” ütles Kallemets Lääne Elule. Tema sõnul nõuab keskuse juhtimine suurt pingutust.

„Leidsime koostöös vallavalitsusega, et taandan end juhatuse liikme kohalt,” sõnas Kallemets, märkides, et eks vanus annab ka tunda. Kevadel saab Kallemets 80aastaseks.

Paarikümne aastaga on Palivere Pikajalamäele kerkinud korralik spordikeskus tervise-, kettagolfi- ja suusaradadega ning kelgu- ja tuubinõlvaga. Mõne aasta eest ehitati teenin