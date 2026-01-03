Lumi tõi inimesed talverõõme nautima

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 11

Aastavahetuse eel lõpuks maha sadanud lumi ja saabunud külmakraadid tõid kelgutajad ja suusatajad Paliverre.

„Eile oli 51 laenutust, aga suuski neist ainult kolm komplekti,” ütles Palivere turismi- ja spordikeskuse juht Mati Kallemets reedel. Lumerõnga- ehk tuubilaenutus ongi Palivere spordikeskuse teenustest kõige populaarsem, sest suusatajad tulevad Kallemetsa sõnul enamasti oma suuskadega.

Tuubi- ja kelgumägi on Paliveres avatud 31. detsembrist. Ka eile lõuna paiku oli kelgutajaid rohkem kui suusatajaid. Poole tunni jooksul läks keskuse 11 lumerõngast kasutusse viis ning mäel oli neidki, kes lasid nõlvast alla oma kelkude-tuubidega.

Kahe