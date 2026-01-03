Aastavahetus möödus päästjatel ja politseinikel töiselt

Kuula artiklit, 3 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 3:15

Aastavahetuse sündmused hoidsid Läänemaa politseinikud ja päästjad rakkes, kuid keerulisemaid juhtumeid ei olnud. Osale Haapsalust algas aasta ent vooluta.

Haapsalu Kopli tänava piirkonna elanikud olid aasta esimesel päeval elektrita – 1. jaanuaril veidi enne kella kümmet hommikul jäi vooluta 46 majapidamist. Katkestuse põhjus oli rike Kopli tänaval asuvas alajaamas, mille tõttu oli piirkond elektrita südaööni. Rikke põhjust Elektrilevilt teada saada ei õnnestunud.

Päästjad käisid abiks

„Tööd jagus,” ütles Hiiu-Lääne päästepiirkonna juht Hannes Aasma. Päästjatel tuli jätkuvalt eemaldada tormi tõttu teele kukkunud puid, reageerida väiksematele avariidele ja olla abiks kiirabitöötajatele.

2. jaanuari varahommikul sai päästeamet teate tulekahjuohust Haapsalus. Aknast sisenenud päästjad leidsid suitsu täis korterist eest kõrbenud keedupoti. Korteris olnud mehe viis kiirabi haiglasse. „Õigel ajal saime jaole,” ütles Aasma.

Veel käisid Läänemaa päästjad uusaastaööl abiks Harju-Ristil, kus teate kohaselt oli ilutulestikurakett kooli aknast sisse lennanud. „Õnneks midagi paha ei teinud,” ütles Aasma.

Politseil tööd, EMO-l mitte

Politseinikegi jaoks oli aastavahetus toimekas. Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul olid väljakutsed seotud alkoholi tarvitamisega.

Uusaastaööl tuli politseil reageerida kahele perevägivalla juhtumile, millest ühe puhul alustas politsei ka menetlust. Teisel juhul oli tegemist sõnalise riidlemisega, mille osalised tundsid, et ei saa politsei sekkumiseta hakkama.

Politsei tabas uusaastaööl ka ühe joobes juhi. Aasta esimesel päeval korraldas politsei Haapsalus puhumisreidi – kontrolliti 162 juhti, ühtegi rikkumist ei tuvastatud.

Erinevalt päästjatest ja politseinikest oli haigla erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) vaikne. „Nii vaikset aastavahetust ei mäletagi,” ütles haigla õendusjuht Marju Lepmets. „Vastand jõuluperioodile.”

Jõuluajal palju nakatumisi

Jõulupühad möödusid EMOs aga töiselt. Ühtegi suuremat õnnetust või traumat ei juhtunud, kuid väiksemate hädadega pöördumisi oli rohkelt.

Lepmetsa sõnul oli suure osa EMOsse tulnute mure mõni viirushaigus. Praegu levib Läänemaal peamiselt A-gripp ja ka selle testi juba kodus teinuid käis EMOs palju.

„Vastutustundetult tullakse viirushaiguse tunnustega EMOsse istuma ja edasi levitama, pannes ohtu need, kes muude haigustega on siia pöördunud. Üsna suur tõenäosus oli haiglast gripp saada,” ütles Lepmets.

Lepmetsa sõnul tasuks viirushaiguste puhul pikkade pühade ajal helistada perearsti nõuandetelefonile, pöörduda videokonsultatsiooniks lehele minudoc.ee või lihtsalt kirjutada perearstile.

Seevastu politseinikel möödusid jõulud rahulikult – nädala jooksul tuli reageerida 32 korral. „Tavapärased väljakutsed: seotud alkoholi või öörahu rikkumisega,” ütles Taratuhin.

Jõulunädalal läbi viidud puhumisreididega kontrollisid politseinikud ligi 900 sõidukijuhti, kellest kaks olid kriminaalses joobes.

Jõulude ajal andis päästjatele tööd Lääne-Eestis möllanud torm Johannes.