Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

Uusarendused on kergitanud korterite hindasid. Foto: Malle-Liisa Raigla

Eelmisel aastal vähenes Haapsalus aasta varasemaga võrreldes nii kinnisvaratehingute arv kui ka kalleimalt müüdud korteri hind.

Seda, et tehinguid kinnisvaraga oli mullu vähem kui tunamullu, kinnitasid enda kogemuse põhjal ka Läänemaal tegutsevad maaklerid. Ometi ütlesid maaklerid juba aasta eest, et Haapsalu kinnisvaraturul valitseb vaikelu.

„Tundub, et oli kehvem kui eelnev aasta,” ütles maakler Katrin Annus.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Ma ei mäleta nii rasket aastat, kus ükski seaduspärasus ei kehtinud,” lisas maakler Annely Sermat. See tähendas, et ajal, kui tavaliselt on sõlmitud palju tehinguid, ei tehtud neid mullu üldse ja vastupidi: tavapäraselt vaiksemal perioodil sooviti jällegi kortereid osta.

Eelmisel aastal sõlmiti Haapsalus 149 korteri müügitehingut. Seda on 17 võrra ehk kümme protsenti vähem kui 2024. aastal – ehk igal kuul tehti vähemalt üks müügitehing vähem kui aasta varem.

Ruutmeetri hind tõusi