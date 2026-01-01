Kalleim korter läks Haapsalus kaubaks pea poole miljoni eest

Kuula artiklit, 1 minutit ja 18 sekundit
0:00 / 1:18
Marienholmi arendus sai tänavu valmis. Foto: Malle-Liisa Raigla
Eesti lõppenud aasta kalleimas korteritehingus vahetas Tallinnas korter omanikku 2,1 miljoni euro eest, kui Jõgeva kalleim korteritehing ulatus vaid 75 000 euroni.
Pärnus ulatus lõppenud aasta kalleim korteritehing 700 000 euroni ja Tartus 600 000 euroni. Kalleimad tehingud ületasid veerand miljoni euro veel Haapsalus (415 800 eurot), Narvas (336 000 eurot), Kuressaares (295 000 eurot) ning Rakveres (259 000 eurot).
