Hinnalangus käivitas Haapsalu kinnisvaraturu

Viimastel aastatel valminud uusarendustes on veel mõned korterid müügil. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalus on tänavu esimese kvartaliga müüdud ja ostetud mullusega võrreldes üle kahe korra rohkem kortereid. Elavnemise üks põhjus on hindade langus.

Tehingute arv kasvas Haapsalus esimeses kvartalis aasta tagusega sama perioodiga võrreldes 136 protsenti kasvanud, 22 tehingult 52 tehingule. Samal ajal on ligi 500 euro võrra langenud nii keskmine ruutmeetrihind kui ka ruutmeetrihinna mediaan.

Esimesest kolmest kuust kõige aktiivsem kuu oli maa- ja ruumiameti andmeil märts, kui toimus 22 kinnisvaratehingut; mullu oli märtsis tehinguid vaid kuus. Jaanuaris ja veebruaris oli täna