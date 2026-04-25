Suur galerii: 12 aastat hiljem Arvo Tarmula jälgedes Pullapääl ja Paralepas

Pea tosin aastat tagasi tegi siinkirjutaja koos legendaarse Lääne Elu fotograafi Arvo Tarmulaga reportaaži Pullapää ja Paralepa vaatamisväärsustest ning maamärkidest. Nüüd käisin raja taas läbi, seekord paraku üksi, et meenutada, mis selles kandis varjul on.

Valin sombusel aprillipäeval retke alguseks sama punkti kui 12 aasta eest Tarmulaga ringi uidates – Paralepas asuva suure Peetrikivi. Ühtegi hingelist seal näha pole. Keegi on sokutanud sügisel kivi taha kuhja ubinaid, mis nüüd poolmädanenult ikka maas vedelevad.

Sealsamas lähedal metsa all vedeleb üksik auto ilukilp. Ei tea, kas mõni kohalik rullnokk on püüdnud korrata oma neljarattalisega legendi sellest, kuidas Vene tsaar Peeter I 1715. aastal Haapsalus käies tõllaga toda kivi riivas?

Selle eksistentsiaalse küsimuse üle mõtiskledes peatun kunagisel raudteetammil, kus nüüd kulgeb Läänemaa tervisetee. Seal näen ainukest inimest oma ringkäigul. Koeraga jalutaja jõuab aga kaugusse eemalduda enne, kui temaga juttu saan teha.

2014. aasta suvel Tarmulaga reportaaži tehes oli meil tegelikult inimeste leidmisega sama kitsas käes, kui