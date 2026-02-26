Haapsalus müüdi jaanuaris üle poole miljoni maksnud korter

Marienholm. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu Marienholmi arenduses toimus jaanuaris üle poole miljoni eurone korterimüük, mis arendajate sõnul kinnitab, et nõudlus mereäärse ja kvaliteetse elukeskkonna järele püsib ka ajal, mil kinnisvaraturg on pigem vaikne.

Marienholmis läks korter kaubaks 560 000 euroga, mis ületab eelmiste aastate rekordsummasid. Mullu läks Haapsalus kalleim korter kaubaks 415 800 euroga, aasta varem oli kalleium tehing 351 500 eurot ja 2023. aastal oli 440