Noarootsi Alliko katastriüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, planeering nr 30105755

Alliko katastriüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.02.2026 otsusega nr 1-3/26-9 tunnistati osaliselt kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 22.10.2007 otsusega nr 67 Rooslepa külas / Roslepis kehtestatud Alliko katastriüksuse detailplaneering (planeering nr 30105755). Detailplaneering tunnistati kehtetuks Alliko vkt 3 ja Alliko vkt 4 katastriüksuste osas, sest maaomanikud soovivad realiseerida ehitusõigused väljapool detailplaneeringuga määratud hoonestusalasid ja II kaitsekategooria taimeliigi kasvukohta. Detailplaneeringu elluviimine kehtima jäävas osas on tagatud.

