Vormsi oli isolatsioonis, et suursaarte vahel jäätee säiliks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 1:48
Vormsi. Foto: Egon Erkmann
Vormsi jäi isolatsiooni, sest ministeerium ei soovinud Hiiumaa ja Saaremaa vahelist jääteed lõhkuda.
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubase sõnul on Vormsi ühenduses tekkinud tõrked mitme asjaolu kokku sattumisel: laev on rikkis olnud 6. veebruarist ning muutlikud ilmastiku- ja jääolud pole lubanud jääteed stabiilselt lahti hoida.
Parvlaeva Soela ei saanud vedaja Ormsöt asendama tuua samuti liiga mada
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam