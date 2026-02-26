Vormsi oli isolatsioonis, et suursaarte vahel jäätee säiliks

Vormsi. Foto: Egon Erkmann

Vormsi jäi isolatsiooni, sest ministeerium ei soovinud Hiiumaa ja Saaremaa vahelist jääteed lõhkuda.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubase sõnul on Vormsi ühenduses tekkinud tõrked mitme asjaolu kokku sattumisel: laev on rikkis olnud 6. veebruarist ning muutlikud ilmastiku- ja jääolud pole lubanud jääteed stabiilselt lahti hoida.

Parvlaeva Soela ei saanud vedaja Ormsöt asendama tuua samuti liiga mada

