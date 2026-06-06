Piret Jaaks esitles ajaloolist romaani Vormsist

Kirjanik Piret Jaaksi trükisooja romaani „Päikeseuskujad” esitlus neljapäeva õhtul tõi kohviku Pagu Haapsalus rahvast puupüsti täis.

Läänemaaga seotud teose esitlus algas talharpa’ga, mida sõrmitses pärimusmuusik Sänni Noormets. Oma kätega valmis tehtud pillil kõlas Vormsi leik – tantsulugu, mida mängiti Vormsis ka 19. sajandi alguses – ajal, kuhu Jaaks oma uues romaanis Ussisaarest lugeja viib.

Jaaksi kolmest romaanist kaks – „Taeva tütred” (2023) ja „Päikeseuskujad” (2026) – on ajaloolised. „Taeva tütred” viib lugeja esimese maailmasõja aegsesse Osmanite riiki koos Haapsaluga seotud baltisakslasest misjonäri Hedvig Bülliga. „Päikeseus