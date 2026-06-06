Varbad vette – seitse Läänemaa supluskohta Paliverest Perakülani

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Rannad_Kaire (89) Roosta surfibaar Roosta surfibaaris poleks suvi nagu kunagi katkenud. Elu käib täie hooga. Foto: Kaire Reiljan Rannad_Kaire (86) Roosta surfibaar Staarkoer Donna. Foto: Kaire Reiljan Rannad_Kaire (94) Roosta Roosta rannas hullavad lapsed põlvini vees. Foto: Kaire Reiljan Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Kui ilmateade lubab pärast kaua vindunud kevadet lõpuks ometi üle paarikümne kraadi sooja, siis ei tundugi hull mõte 3. juunil mõned Läänemaa ujumiskohad üle vaadata.

Kolmapäev. Ilus soe hommik. Suvesinises taevas ajuvad üksikud pilved justnagu vatt. Rannahooaeg on ametlikult välja kuulutatud ja ilmateade edastab veetemperatuuri. Kell on pool üksteist. Pärast seda, kui Haapsalu ujula uksi kinni hakkas panema, oleme kolleeg Kaire Reiljaniga Rohuküla veesoojusel kullipilku peal hoidnud. Et kas juba võiks.

Sest peale ametlike randade – ja paljukest neid meil neid siis on – käia