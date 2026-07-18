Kohalikud astuvad samme Peraküla munakivitee taastamiseks

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Peraküla munakivitee. Kaire Reiljan

MTÜ Peraküla Munakivitee sai Lääne-Nigula vallavalitsuselt volituse ekspertiisi tellimiseks Peraküla läbivale 111aastasele vallale kuuluvale munakiviteele.

„Valla vastus koostööpakkumistele on seni olnud, et vallal pole selleks raha. Oleme nõus appi tulema,” ütles MTÜ Peraküla Munakivitee juhatuse liige Helle Jakobson.

21 liikmega ühingu eesmärk on leida firma, kes oleks valmis tegema munakiviteele ekspertiisi, pakkuma tee taastamiseks tehnilisi lahendusi ja andma hinnangu, kui palju tee taastamine maksma võib minna. „Kogu aeg räägitakse, et kõik on kallis, aga me ei tea isegi, millistest summadest täpsemalt jutt käib,” sõnas Jakobson.

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Volitusel, mida vald on valmis MTÜ-le andma, on klausel, et ühing ei tohi võtta vallale rahalisi kohustusi. Jakobson usub, et MTÜ suudab ekspertiisi projektidest raha küsides ise kinni maksta. Rahamägesid ühingul küll pole, kuid Jakobson on veendunud, et ega raha ole maailmast otsa saanud. „Ilmselgelt miljoneid me siia ei leia, aga teeks vähemalt katselõigu,” ütles ta.

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