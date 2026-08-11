Haapsalu saab uue haridusnõuniku

Haapsalu haridusnõunikuna asub tööle senine haridus- ja noorsootöö spetsialist Kristi Erkmann.

Erkmann valiti välja kaheksa kandidaadi seast. Haapsalu abilinnapea Andres Kampmanni sõnul olid kõik tugevad. Kampmann ütles, et Erkmanni puhul sai määravaks töökogemus – linnaametnikuna on ta Haapsalu koolivõrgu ja hariduseluga juba kursis ega vaja sisseelamisaega.

Erkmann alustab uuel ametikohal septembris.

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