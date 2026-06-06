Lasteaialaste arv kukkus kahe aastaga kuuendiku

Päikesejänku lasteaias ei kao uuel õppeaastal ühtki rühma. Foto: Juhan Hepner

Kui 2024. aasta oktoobris oli Haapsalus 613 lasteaialast, siis selle aasta mai lõpus oli neid ligi saja võrra vähem: 517.

Mullu sügisel oli Haapsalus lasteaialapsi 576. Mullusega kahanes aialaste arv 37 võrra ja tänavu 59 võrra, näidates selget langustrendi. Haapsalu haridus- ja noorsootööspetsialist Kristi Erkmanni sõnul selgub täpsem arv sügiseks.

Sündide arv väheneb

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Erkmanni sõnul väheneb lasteaialaste arv kindlasti ka järgnevatel aastatel – kui sündide arvu vaadata. Kui 2023. aastal sündis Haapsalus 91 last, siis aasta hiljem