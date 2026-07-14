Jaanus Riimets: tähelipu valguses ja varjus

Jaanus Riimets. Foto: erakogu

Kui maailma võimsaim riik USA sai saja-aastaseks, polnud see veel maailma võimsaim. Toona kinkisid prantslased neile vabadussamba. Paljude aastakümnete jooksul mõtlesid miljonid inimesed sellele, kuidas saaksid sellele maale uut elu ehitama minna, sest nende senine harjumuspärane eluviis ei võinud enam soovide kohaselt jätkuda. Väljarändamiseks oli eri põhjuseid, mis sageli olid ka seotud religioosse tagakiusamisega. Just seetõttu on Ameerika Ühendriigid siiani sadade eri kirikute maa.

Rõhuv enamus ameeriklastest on seotud kirikuga ja seal räägitu on suuresti mõjutanud rahva tõekspidamisi isegi siis, kui nad ise iga nädal enam kirikus ei käi. Teisalt on see riik traditsiooniliselt ka vabaduste, sealhulgas usuliste vabaduste maa. Ühendriikide konstitutsioon kaitseb üksikisiku õigusi ehk enamgi kui ühegi teise riigi oma siiani. Samas on USA paljude – eriti paljude eurooplaste – m