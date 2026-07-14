Juhtkiri: jälle aasta vanem

Illustratsioon: Karel Rahu

Eile täitus Lääne Elul esimese ajalehenumbri ilmumisest 37 aastat. Ehkki samanimeline ajaleht ilmus ka eelmisel iseseisvusajal, pole Lääne Elu siiski selle järglane, vaid alustas pöördelisel ajal täiesti nullist. 37 aastaga oleme kõige vanem järjepidevalt ilmunud maakonnaleht ning ka üks vanimaid lehti üldse. Ekspress, varasema pikema nimega Eesti Ekspress alustas ilmumist üle kahe kuu hiljem.

Ajapikku on meie kaasteeliste, teiste maakonnalehtede arv kahanenud ja nende ilmumissagedus vähenenud. Mõnes maakonnas saabub kohalik leht postkasti veel vaid korra nädalas. Siiski püüame vähemalt seni, kuni meil lugejaid jagub, jätkata samas rütmis ja mahus läänlaste teavitamist. Kelle hulka loeme endiselt ka lõunaläänlasi, nende ametlikust maakondlikust kuuluvusest olenemata – just nii nagu jälgime meie maakonnast pärit inimeste elu edenemist ja saavutusi Tallinnas, Tartus ja mujal.

Ilmumist püüame jätkata ka riikliku postiteenistuse kiuste, kelle lehtede kojukanne muutub igal aastal aina kallimaks ja samas hektilisemaks. Õnneks suutis riigikogu suve algul enne puhkust võtta vastu p