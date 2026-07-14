Läänemaa kaotas suure korvpallientusiasti Rudolf Lumiste

Rudolf Lumiste (16.1.1961–9.7.2026). Kaire Reiljan

Läinud neljapäeval lahkus meie seast aastakümneid Läänemaa korvpallielu üheks eestvedajaks olnud Rudolf Lumiste (16.1.1961–9.7.2026).

Kaasteelised meenutavad Lumistet abivalmis ja heasüdamliku inimesena, kelle peale võis alati kindel olla. Korvpallikohtunikuna vilistas ta aastakümnete jooksul lugematu hulga matše nii kodumaakonnas kui kaugemalgi, pani alguse ja vedas veterankorvpallurite turniiri Sauna Cup, mis sai aja jooksul tuntuks ka väljaspool Eestit, korraldas aastaid Läänemaa korvpallimeistrivõistlusi ning jõudis elu jooksul olla ka treener ja mängija.

2023. aastal pälvis Lumiste Haapsalu linnavolikogult spordi ja kogukonna heaks tehtu eest Haapsalu vapimärgi.

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Korvpalli raudvara

Peaaegu 30 aastat koos Lumistega kohtunikuna tegutsenud Egon Mik rääkis, et Lumiste võttis ta oma tiiva alla 1998. aastal. Järgnenud aja sisse jäi Miku sõnul väga palju meeleolukaid ühiseid vilistamisi. Näiteks vana-aastaõhtune sõit Rootsis peetud turniirile või k