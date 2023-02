Haapsalu vapimärgi saavad Veske, Mahoni ja Lumiste

Haapsalu volikogu otsustas, et tänavu saavad vapimärgi ärimees Arne Veske, koolijuht Anne Mahoni ja korvpallitreener Rudolf Lumiste.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kirjeldas volikogule Lumistet kui korvpalli mängijat, treenerit ja kohtunikku, kes on 21 aastat vedanud Haapsalus korvpalliturniiri Sauna Cup ja tutvustanud välismaal Haapsalut.

Anne Mahoni on koolis töötanud 42 aastat. Suklese sõnul on tema käe all saanud keskkoolist gümnaasium ja gümnaasiumist põhikool. „Oli tubli eestvedaja kui ehitasime uut põhikooli,“ ütles Sukles.

Arne Veske on Haapsalus ärimehena tegutsenud aastakümneid. “Ta on Haapsalu ettevõtluse eesotsas olnud juba 80ndate aastate lõpust,” ütles Sukles. Veske on ajalehe Lääne Elu asutaja ja omanik, tema kodumasinaärist kasvas välja Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud liisingufirma kaubamärgiga Liisi. 2019. aastal lõi Veske Holm panga.

Linnavalitsus annab vapimärgid üle homme õhtul kell 19 enne valgusmängu „Imagine“.