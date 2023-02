Politsei jagas pika teenistuse eest teenistusriste

Fotod: PPA

Haapsalu politseijaoskonnas toimus täna Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud aktus, kus tunnustati Haapsalu politseijaoskonna ametnikke.

„Õnnitlen tunnustuse pälvinud kolleege. Tänan teid, et olete pikka aega panustanud koos kogukonna ja erinevate partneritega meie kõigi turvalisusesse. Tänu teie igapäevasele tööle on meie riik turvalisem. On uhke tunne olla teie kaasteeline. Soovin kõigile ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!“ ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas.

Siseministeeriumi tänukirja sai uurija Tarmo Kaus, kes on pühendunud peitkuritegude uurimisele. Tänu tema tööle on leidnud lahenduse mitmed tõsised ja keerulised kuriteod ning omanikud saanud kiirelt tagasi varastatud esemed, mille kadumist nad ei olnud veel märganudki. Kausi uurimistöö tulemusena on avastatud ka mitu lapsporno juhtumit.

Kriiside ajal panustas Kaus nii Covidiga seotud patrullitegevustesse kui ka mullu Ukraina sõjapõgenike kriisi ajal Ikla piiripunkti töösse.

20-aastase teenistuse eest politsei teenistusristi said:

menetlusgrupi juht Vello Palmits

patrullpolitseinik Jaanus Siider

patrullpolitseinik Kalev Padu

30-aastase teenistuse eest politsei teenistusristi said: