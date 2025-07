Kehv suvi kergitab mee hinda

Kuigi senine saak kõigub mesilate kaupa mõnekümne ja mõnesaja kilo vahel, ütlevad Läänemaa mesinikud kui ühest suust, et nii kehva aastat pole nad näinudki.

„See on naerukoht sel aastal,” ütles Risti mesinik Olev Orgmets Lääne Elu küsimuse peale, kuidas saak on. Üks mis kindel: mett ei ole ja mett ei tule. Üle 50 aasta jooksul pole Orgmetsa silmad nii kehva korjesuve näinud. „Minul pole veel viga, olen 50 kilo saanud, aga on neid, kes toidavad mesilasi, et pered nälga ei jääks.” Mis edasi saab, ei tea. „Täiesti spordiloto, aga seni on asi kurb,” ütles Orgmets.

„Päris ilma ei jää. Kunded ootavad järjekorras,” sõnas Vidruka mesinik Eda Proos. Kehv suvi nöögib kahte pidi: mesilased ei pääse korjele ja kui tarudes ka midagi on, siis vihmase ilmaga võtta ei saa. „Plaanisin täna, aga ei võta ma midagi,” ütles Proos reedel. „Võtta