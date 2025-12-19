Haapsalu turul käib kapsamüük täie hooga

Olev Orgmets (paremal). Andra Kirna foto

Kuigi Haapsalu vihmamärg turg tundub reede keskhommikul tühi kui kell, vonkleb otse jalgvärava kõrval saba nagu ikka, kui talvepühad hakkavad lähenema.

Kell nihkub keskpäeva poole ja 28aastase staažiga Läänemaa hapukapsakuningas Olev Orgmets müüb uhkes üksinduses kapsaid.

Oleks kauplejaid rohkem, leiaks Orgmetsa üles just saba järgi – kus on saba, seal on Orgmets, maksku kapsad mis tahes. Sabatajad ei kujuta ette jõulupühi ilma Orgmetsa kapsasteta. Olla isegi katseid tehtud, ostetud kolme kapsamehe käest, aga jäädud lõpuks ikka Orgmetsale truuks.

Mis see saladus siis on? Aasta-aastalt kidakeelsemaks muutuv Orgmest ise vidutab silmi ja ütleb kavala näoga, et paneb poole vähem soola, aga ei täpsusta, millest poole vähem. Ärisaladus.

Teine knihv olla see, et kapsast tuleb õhutada, et mõru maiku ei oleks. Õhutamine tähendab, et kapsast liigutatakse hapnemise kestel, aga kui tihti ja kuidas, seda Orgmets ei ütle. Nagu ka seda, kui suure laari ta igal aastal hapnema paneb ja maha müüb. Ärisaladus.

Ainuke, mis pole ärisaladus, on kapsa hind. Mulluse kolme pe