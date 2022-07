Juhtkiri: elagu turud!

Mis see turg õieti on? On see koht, kust osta kiiresti vajalikku kaupa? Vist mitte. Või koht, kust saab midagi, mida pood ei paku? Pigem seda, sest kodumaise ja värske poolest ei ole ketipoed alati just rikkad. Pigem on kas värske või kodumaine, aga mõlemat korraga… vaevalt.

Või on turul hoopis mõni muu funktsioon? Ehk ongi.

Kui Euroopa linnades ringi liikuda, kisub alati kohalikule turule. Need on suured ning mõnusa värske kaubaga, pakkudes kõike kohalikku ja hooajalist. Lõuna-Saksamaa suvelõpu ja varasügise turukauba hulka kuulub kindlasti kohalik veel kääriv vein, mida nad klaaspudelitesse ja traadiga korgi alla on villinud, ning värsked maisitõlvikud, Münchenis ka kohalikud valged vorstid. Frankfurdi turul müüakse kindlasti õunaveini. Olgem ausad, see pole tingimata kaasa võtmiseks, head-paremat saab ka otse turul tarbida. Ja neil turgudel vohab vaba ja sundimatu seltsielu.

Samas suunas liigub tasapisi ka Tartu turg. Alates sellest, kui turuhoone pärast järjekordset remonti taas avati, on sinna meelitatud pisikesi söögikohti, mis pakuvad pigem omapärast ja hõrgutavat kui midagi, mis kiirelt kõhtu täidaks. Ka korraldab Tartu turg mõningaid seltsielulisi ettevõtmisi.

Muidugi on Tartu Haapsalust palju suurem linn, nagu ka Tallinn, mis oma turuelu hakkas arendama enam-vähem sellest ajast, kui Balti jaama turg uue ilme omandas. Ka seal hakkab asi liikuma sinnapoole, et turul on täitsa mõnus aega veeta.

Need on suured linnad, kas väiksematel polegi lootust? On ikka, ja näiteid leiab ka Eestist. Jõgevamaa ääre peal, peaaegu juba Peipsi ligidal on väike Kääpa küla. Seal Kalevipoja muuseumi õuel tuleb juba 2016. aastast neljapäeva õhtuti kokku Kääpa OTT – taluturg otse tootjalt tarbijale. See pole ammugi ainult turg, vaid alati on ka väike kohvik, seltsielu, jutupeod ja kontserdid. Ning loomulikult kohaliku värske kraamiga kauplemine.