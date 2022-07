Senine Lääne-Eesti Rajaleidja juht Tiina Kütt asus esmaspäevast juhtima üle-eestilist Rajaleidjat.

„Senisest tööst erineb see mastaabi poolest. Enne oli mul piirkond juhtida,” ütles Kütt.

Kütt rääkis, et tema ülesanne uues ametis on seada eesmärgid, millises suunas Rajaleidja edasi läheb. Küti sõnul on Rajaleidja keskused üle Eesti ühesugused, nende tegevused ja teenuste standardid on ühesugused ning selliseks need peavadki jääma.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!