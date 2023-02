Kolm läänlast said ministeeriumilt terviseedendaja tunnustuse

Fotod: Rene Suurkaev

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp tunnustasid täna viimaste aastate tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast.

Läänemaalt said tunnustuse – Kertu Kaljuveer, Mailiis Tammeveski ja Tiina Kütt.

„Tervis on meie kõige kallim vara. Oleme suuresti ise selle vara hoidjad ja peame sellesse tõsiselt suhtuma igapäevaselt alates meie elustiilist kuni tervisekontrollides käimiseni välja,” ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. „Meie eriline tänu täna on aga inimestele ja organisatsioonidele, kes lisaks enda tervisele ja heaolule on valmis pühendama oma aega ja teadmisi ka kogukonna ja kaasteeliste tervise edendamisse ja elukeskkonna parandamisse. Tervislik elu on valik.“

Kaljuveer on Haapsalus talisupluse algataja ja talisupluskeskuse pikaaegne eestvedaja, kes on loonud talisuplejate kogukonna. Tema südameasi on talisupluse harrastamise võimaluste arendamine maakonnas aga samas panustab ta ka laiemalt tervislike eluviiside edendamisse.

Tammeveski on toitumisnõustaja ja Haapsalu kolledži toitumise ja liikumise õppejõud, kes on tervise valdkonnas tegutsenud juba ligi 20 aastat. Tervist toetava toitumise ja liikumise edendamiseks panustab ta erinevatel tasanditel ja töötab erinevate sihtrühmadega, õpetab nii kõrgkoolis kui ka üldhariduskoolis, samuti on kohalikus kogukonnas tunnustatud toitumisnõustaja.

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustiku juht Kütt on pikka aega panustanud Läänemaa tervisedendusse ja teinud seda südamega. Tema oluline panus ja väärtus on eelkõige laste ja noorte vaimse tervise toetamisel. Tervisedendaja ja meeskonnaliikmena eelistab ta häid ning teaduspõhiseid lahendusi, mis suudetakse reaalselt ellu viia ja millel on ka tulemus.

Sotsiaalministeerium algatas tervisedendajate tunnustamise 2012. aastal. Riikliku tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimeste tervise edendamisse panustanud ja rahvatervise valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone igast Eesti maakonnast.