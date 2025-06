Virtsu merepäeva jooks tuleb uute korraldajatega

Laupäeval toimub Virtsus juba seitsmendat aastat järjest Virtsu merepäeva jooks, mis liidab sportliku pingutuse, kogukonnatunde ja mereäärse looduse ilu.

Sel aastal korraldab jooksu esimest korda jooksuklubi Fast Feet Estonia, kelle eesmärk on jätkata senist traditsiooni ja pakkuda osalejatele sisukat liikumiselamust. „Soovime hoida Virtsu jooksuvaimu elus ja luua sellest iga-aastane spordisündmus, mida oodatakse,“ ütles jooksu korraldaja, Fast Feet Estonia asutaja Jakob Lääne. „Virtsu on oma raja ja atmosfääriga eriline paik, ja meie eesmärk on seda osalejatele võimalikul