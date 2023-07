Virtsu merepäev seilab kooliteema tuules

Täna peetakse Virtsus merepäeva. Nagu ikka on laat, samuti meelelahutust ja sporti, näitusi ning mõnusat saginat ja olemist Virtsu pargis ja ümbruses nii lastele kui täiskasvanutele. Räägitakse ka tõsist juttu, sest kooli teemast ei pääse ei üle ega ümber.

Virtsu kooli teema on arutelu all nii tänasel merepäeval kui ka tuleval reedel rahvamajas korraldataval rahvakoosolekul.

Kooli toetuseks korraldatakse õnneloos, MTÜ Virtsu Vilistlased saavad kell kaks pärastlõunal kokku lasteaia saalis ning sealsamas jätkatakse kell kolm kooli kohtuasja infokoosolekuga.

“See [kool] on kogukonnale praegu väga põletav teema, on inimesi paju kuid ärevil hoidnud. Hästi aktiivsed on lapsevanemad, kes korraldavad kooli toetuseks loteriid,” ütles Virtsu rahvamaja juhataja Kristiina Mägi.

