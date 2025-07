Puiduettevõtetel jäi selja taha raske aasta

Läänemaal tegutsevatel puiduga tegelevatel ettevõtetel oli eelmine aasta keeruline: klientide ettevaatlikkus vähendasid nii käivet kui ka kasumit.

Pullapääl mööblit tootev Helland Baltic OÜ lootis eelmisel aastal käibekasvu, kuid ei saavutanud seda. Ettevõtte käive langes juba teist aastat.

„Keeruline. Turgudel on keeruline,” ütles ettevõtte juht Aivar Kaus. „Oli ootamatu kukkumine.”

Eelmise aasta alguses vähenes ettevõttes tellimuste maht, mille tõttu tuli tootmist ümber korraldada. Peamiselt läheb ettevõtte toodang Norra ja Rootsi, kus on Kausi sõnul majanduslik olukord samuti keeruline: valuuta on seal odav ja tarbijatel pole kindlustunnet. „Kui on keerulised ajad, siis inimesed mõtlevad, kas praegu on kõige mõistlikum aeg maja ehitada ja mööblit osta,” ütles ta.

Tänavu ootab Helland kasvu

Mullu küündis ettevõtte käive 4,9 miljoni euroni, mis on ligi miljon eur