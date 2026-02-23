Lastevanemad kutsusid karjääripäeval külla

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

LV Haapsalu linnavalitsuses. Foto erakogu Tene1 Tene Kaubanduses. Foto erakogu Tene2 Tene Kaubanduses. Foto erakogu Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Ajal, kus tehnoloogia ja robotid võtavad üle paljud töökohad, on noored mures, kas neile tööd jagub. Selleks, et teada saada, milliseid töökohti praegu vajatakse ja mida üldse peale gümnaasiumi edasi peaks õppima, kaasasime Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilaste vanemad ja korraldasime karjääriõppe päeva.

Külastasime nelja asutust, kus meile tutvustati organisatsiooni, seal olevaid töökohti ja seda, milliseid oskusi seal töötamiseks vaja on.

Linnavalitsuses võttis meid vastu linnasekretär Erko Kalev. Meid juhatati istungisaali, kus räägiti linna üldisest toimimisest ja meie küsimuste kaudu põhjalikumalt linnavalitsuse töö aspektidest. Saime teada, milliseid pisiasju linn meie igapäevaelus korraldab alates