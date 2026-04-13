LÜG ja Ridala kool said EOA tänukirja

Läänemaa ühisgümnaasium ja Ridala kool said kooliolümpiamängude korraldamise eest Eesti olümpiaakadeemia tunnustuse.

Mullu kooliolümpiamänge korraldanud koole tunnustas Eesti olümpiaakadeemia (EOA) reedel Tartus peetud aastakonverentsil. Ridala põhikool nimel võttis EOA presidendilt Neinar Selilt sertifikaadi vastu projektijuht Pille Raudsepp ja LÜGI nimel projektijuht Leelo Paju.

EOA traditsioonilisel olümpiamängude järgsel arutelukonverentsil analüüsisid oma olümpiaettevalmistust ja võistlemist Milano Cortina olümpiasportlased: Henry ja Tõnis Sildaru, Kristjan Ilves, Johanna Talihärm ja Alvar Johannes Alev.

Koostöös Eesti spordi- ja olümpiamuuseumiga kuulutati välja 2025. aasta Georg Hackenschmidti raamatuauhinna võitja. Auhinnaskulptuuri võttis teose „Suursõit” eest vastu Kaire-Külli Vaatmann. Võitnud raamat jutustab põhjalikult ja haaravalt 1959. aastal alguse saanud Kalevi suursõidu loo, avades ka Eesti legendaarseima motovõistluse tõuse ja langusi.

Eesti olümpiaakadeemia presidendiks valiti Priit Kaasik. Pikalt EOA presidendi ametit pidanud Neinar Selist sai EOA aupresident.