Linn tellib Ridala koolile energiaauditi

Ridala kool. Arhiiv

Haapsalu linnavalitsus tellib 5450 euro eest Ridala põhikoolile energiaauditi.

Energiaauditi koostamise pakkumust küsis Haapsalu linnavalitsus ühelt ettevõttelt, kellega ka leping sõlmitakse. Koolile koostab kuue nädala jooksul energiaauditi Enertam Grupp OÜ.

Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein ütles, et plaan on kooli energiatõhusamaks muutmiseks küsida toetust meetmest, kus vähemalt kaks projekti on sama ettevõtte koostatud energiaauditi põhjal varem toetust saanud. „Arvasime, et teeb hästi,” ütles Sein.

Ettevõttel on aega auditi koostamiseks aprilli lõpuni. Seejärel on Haapsalu linnavalitsusel plaan küsida riigilt raha kooli energiatõhusamaks ehitamiseks. Kui toetust saadakse, läheb ko