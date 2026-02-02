Galerii: Haapsalu tähistas Tartu rahu aastapäeva

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 21

Haapsalus tähistati Tartu rahu 106. aastapäeva pärja ja küünalde asetamisega Vabadussõjas langenute mälestussambale Haapsalus ja sellel järgnenud kontsertpalvusega Haapsalu Jaani kirikus.

Selleks ajaks kui piiskopilinnuse tornikell lõi õhtul kell kuus, olid kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmed juba moodustanud põlevatest küünaldest mälestusmärgi kõrvale numbri 106.

"Meil on olnud neid, kes on osanud rahu teha nii, et see on püsinud läbi aegade ja tegelikult ka läbi teise maailmasõja ja okupatsioonide," ütl