Lääne Elu paberleht teisipäeval, 3. veebruaril

Lääne-Nigula volikogu hääletas huvihariduse eelnõu maha

Oma viimasel istungil huvihariduse rahastamist arutanud Lääne-Nigula volikogu hääletas maha opositsiooni esitatud eelnõu huvihariduse suuremaks rahastamiseks.

Osmussaar jäi jäävangi

Külm on Osmussaare sadama ja ka vana läänesadama juurest mere kinni jäätanud ning paadiga enam saarele ei pääse.

Läänemaa luuleprõmmul võistles üle 40 lapse

Haapsalu lasteraamatukogus said eesti kirjanduse päeval kokku kooliõpilased, kes mitte ainult ei kirjuta luuletusi, vaid on valmis neid ka publikule võidu ette lugema.