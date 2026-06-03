Lääne Elu paberleht neljapäeval, 4. juunil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 0:45

Haapsallu lisandub veel üks kool

Haapsalu Montessori keskus sai eile haridus- ja teadusministeeriumilt kinnituse, et erakooli tegevusluba saabub neile selle kuu jooksul.

Artikkel jätkub peale reklaami

Muinsuskaitse peatas müüri omavolilise lõhkumise

Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets peatas teisipäeval Haapsalus Lossiplats 6 kinnistul müüri lammutamise.

Kokaõpilaste lõputöö – chilli con carne’st mulgipudruni

Läinud nädalal katsid Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) tulevased kokad uhke laua, kus seisid kõrvuti mulgipuder, chilli con carne Mehhikost, lasanje Itaaliast, vadjalaste kurgisalat ning muud laia maailma hõrgutised.