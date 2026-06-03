Lääne Elu paberleht neljapäeval, 4. juunil

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Haapsallu lisandub veel üks kool
Haapsalu Montessori keskus sai eile haridus- ja teadusministeeriumilt kinnituse, et erakooli tegevusluba saabub neile selle kuu jooksul.
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Muinsuskaitse peatas müüri omavolilise lõhkumise
Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets peatas teisipäeval Haapsalus Lossiplats 6 kinnistul müüri lammutamise.
Kokaõpilaste lõputöö – chilli con carne’st mulgipudruni
Läinud nädalal katsid Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) tulevased kokad uhke laua, kus seisid kõrvuti mulgipuder, chilli con carne Mehhikost, lasanje Itaaliast, vadjalaste kurgisalat ning muud laia maailma hõrgutised.
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