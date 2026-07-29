Tervisekassa pidutseb tänavu Roostal

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Mullu suve lõpus avalikkuses palju tähelepanu pälvinud tervisekassa suvepäevad toimuvad tänavu märksa tagasihoidlikumalt Roosta puhkekülas.

Kui eelmisel aastal ulatus ürituse tegelik kogukulu koos erisoodustusmaksuga ligi 135 000 euroni, siis tänavuse suveürituse eelarve on umbes 31 000 eurot, kirjutab Kuuuurija.

“Kuuuurija” kajastas eelmisel aastal tervisekassa suvepäevade kulusid Wagenkülli mõisahotellis, mis tekitasid ühiskonnas elava arutelu maksumaksja raha kasutamise üle. Nüüd kinnitab tervisekassa uus juhatuse esimees Siiri Lahe, et mullust avalikku arutelu on tänavuste otsuste tegemisel arvesse võetud.

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“Tervisekassa suveöö” nime kandev üritus toimub 30. juulil ehk juba sel neljapäeval Roosta puhkekülas Läänemaal.

Päevasel ajal on kavas meeskonnakoolitus ja tervisekassa väärtuste mõtestamise töötuba. Õhtul tunnustatakse eelmisel aastal silma paistnud töötajaid. Meelelahutuse eest hoolitseb Bossenova bänd ning õhtut juhib Kristjan Lüüs. Soovijatel on võimalik jääda ööbima, kuid 31. juuli on tavapärane tööpäev.

Erinevalt eelmisest aastast on tänavune üritus mõeldud ainult tervisekassa töötajatele. Osalema on oodatud 134 inimest, mis on ligikaudu sama palju kui mullu. Töötajate omaosalus on 25 eurot inimese kohta.

Tervisekassa andmetel kujuneb tänavuse suveürituse kogukulu koos käibemaksuga ligikaudu 31 000 eurot.

Võrdluseks maksis 2025. aastal töötajatele ja nende pereliikmetele korraldatud tänuüritus arvete järgi 83 775 eurot koos käibemaksuga. Sellele lisandus erisoodustusmaks, mistõttu ulatus ürituse tegelik kogukulu ligi 135 000 euroni. Toona oli töötajate omaosalus samuti 25 eurot ning peredega osalejatel tuli tasuda 100 eurot pere kohta.

Tervisekassa rõhutab, et meeskonnaüritused on osa töötajate tunnustamisest ja organisatsiooni ühtsuse hoidmisest. Samas tunnistab haigekassat haldav asutus, et mullune avalik arutelu mõjutas tänavuse ürituse korraldamist ning eelarve kujundamist.