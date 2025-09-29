Tervisekassa nimel levib õngitsuskiri

Kuula artiklit, 1 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 1:24

Viimaste päevade jooksul levib tervisekassa nimel õngitsuskiri, mille järgi on väidetavalt tervisekassa süsteemis esinenud tehniline viga koos andmete kadumisega. See ei vasta tõele!

Kui peaksite sellise pöördumise saama, siis tegemist on pettusega. Palume kirjas kõiki juhiseid eirata ning kiri kustutada. Petukirja tunneb ära eeskätt selle järgi, et see tuleb meiliaadressilt, mida tervisekassa ei kasuta. Konkreetse õngitsuskirja puhul on kasutatud vigast meiliaadressi lõppu @com.

Tervisekassa tuletab taas meelde, et inimesed oleks valvsad ega jagaks kunagi oma isiklikke andmeid telefoni ega kirja teel. Tervisekassa töötajad ei võta inimestega ühendust ega palu dokumendi numbrit, PIN-koode või muid isikuandmeid.

Kui kahtled sulle helistanud inimese identiteedis, katkesta viivitamatult kõne. E-kirja puhul ära ava mitte ühtegi faili ega vasta kirjale, vaid kustuta kiri!

Petuskeemi ohvriks langemise korral tuleb pöörduda politseisse.

Täname kõiki inimesi, kes on meile või politsei- ja piirivalveametile õngitsuskirjadest või petukõnedest teada andnud ning ka neid, kes teisi pettuste eest sotsiaalmeedias hoiatavad. Kõige olulisem on seejuures levitada, et sõltumata pöördumise sisust ei tee tervisekassa inimestele kõnesid ega saada kirju, kus palutakse dokumendi numbrit ja PIN-koode.

Ole tähelepanelik, sest turvalisus algab Sinust!