Läänemaalt on tänavu tasuta sõeluuringutele kutsutud üle 3600 inimese

Mammograafiabuss. Foto: arhiiv

Sel aastal saab kutse emakakaelavähi, rinnavähi ja soolevähi tasuta sõeluuringule kokku 3618 ravikindlustatud ja -kindlustamata Läänemaa elanikku. Uuringule pääseb kiiresti, sest sõeluuringus osalejatele on loodud vastuvõtuajad väljaspool järjekorda, lisaks on teatud uuringute puhul võimalik proov võtta kodust lahkumata.

Möödunud aastal osales kutse saanud Läänemaa elanikest emakakaelavähi sõeluuringus 64 protsenti, rinnavähi sõeluuringus 69 protsenti ja soolevähi sõeluuringus 68 protsenti.

Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja dr Elen Vettuse sõnul on sõeluuringu mõt