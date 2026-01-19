Lääne Elu paberleht teisipäeval, 20. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Politsei kogus kaamerate abil üle poole miljoni euro

Mullu tuvastasid kiiruskaamerad Läänemaal 2000 rikkumist enam kui 2024. aastal ja trahviraha koguti aasta varasemast kaks korda rohkem: üle poole miljoni euro.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vormsisse sõitjate arv kahanes

Mullu langes Vormsi ja mandri vahelisel laevaliinil võrreldes aasta varasemaga mõnevõrra nii reisijate kui ka üle mere veetud mootorsõidukite arv.

Läänemaa ettevõtjad esindavad Eestit Berliinis

Maailma suurimal toidu- ja põllumajandusmessil Grüne Woche Saksamaa pealinnas Berliinis tutvustavad oma toodetega Eestit ka Läänemaa ettevõtted Linnamäe lihatööstus ja osaühing Väike Värvu.