Silvia Lotman ja Hiie Paas on kodanikuühiskonna aasta tegijate seas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit

Kodanikuühiskonna aasta tegijate tunnustustseremoonia. Foto: Hea Kodaniku ühismeedialeht

Vabaühenduste liit ja president Alar Karis andsid esmaspäeval üle tunnustused lõppenud aastal oma tegevuste ja tulemustega silma paistnud kodanikuühiskonna tegijatele.

Aasta hääle tiitli sai Silvia Lotman, kes on üks Metsküla kooli tegevuse jätkamise eestvedajaid.

Lääneranna valda läks ka teine tiitel. Aasta vabatahtlike tunnustuse pälvinute seas oli Lääneranna vallas tegutseva MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad juhatuse liige, vetelpäästekoerte treener ja veeohutuse koolitaja Hiie Paas.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kodanikuühiskonna tegijate tunnustamist ko