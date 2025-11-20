Lääneranna peab valima Virtsu kooli ja mitme miljoni vahel

Kuula artiklit, 3 minutit ja 43 sekundit
Riik annab Lihulasse rajatud Lääneranna uuele koolile liginullenergiahoonete meetmest 2,8 miljonit eurot toetust. Raha saamiseks tuleks ent lammutada suletud Lõpe koolimaja, aga ka Virtsu kool, mille eest võitlemine oli tänavustel valimistel tähtis teema.
Lääneranna gümnaasium ehitus maksis koos käibemaksuga 11,5 miljonit eurot. 30 protsenti sellest tasub vald ehitajale
