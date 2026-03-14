Lääneranna uus võim pööras koolireformi tagasi

Metsküla kool. Foto: Kaarel Kaisel

Lääneranna vallavolikogu otsustas neljapäeval, et eelmise võimu suletud ja erakoolina tegutsenud Metskülast saab taas vallakool ning et Koonga kool tegutseb edaspidi iseseisvana, mitte Lääneranna gümnaasiumi õppekohana, ja Virtsu neljaklassilisest saab kuueklassiline õppeasutus.

Nende kolme otsusega on 2023. aastal toonase volikogu tehtud koolireform Lääneranna vallas osaliselt tagasi pööratud. Abivallavanem Henrik Raave viitas istungil riigikohtu otsusele, kus vanemad said õiguse eelmise vallavõimu vastu, kes sulges Metsküla ja kärpis ning ühendas teised koolid.

Metskülast r