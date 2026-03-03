Koonga lapsevanemad tahavad iseseisvat kooli

Koonga kool. Foto: Google

Kuigi 90 protsenti Koonga kooli lapsevanematest leiab, et sügisest peaks kool tegutsema iseseisva õppeasutusena, otsustasid Lääneranna gümnaasiumi hoolekogu ja õppenõukogu, et Koonga kooli eraldamine tuleks vähemalt aastaks edasi lükata.

Lääne Eluga rääkinud lapsevanemate sõnul ei ole nad valmis aastat ootama. Kui Koonga kool peaks sügisest tegutsema edasi Lääneranna gümnaasiumi õppekohana, paneb kolm-neli peret oma lapsed mujale kooli, mis pole Lääneranna vallas. Iseseisvat kooli nõuab 90 protsenti lapsevanematest.

Lapsevanemate sõnul pole Koongas pärast ühendamist sõnaõigust ei neil ega õpetajail, juhtimine on nihkunud Lihulasse. „Kohapeal pole enam midagi. Ainult tuul, mis ulub, ja Lihula püüab selgitada, et kõik on hästi,” ütles Lääne Elule üks Koonga lapsevanem (nimi toimetusele teada).

Kuigi lapsevanemate lõviosa soovib iseseisvat kooli, leidis Lääneranna gümnaasiumi ho