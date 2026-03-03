Julia Prokoptšuk: külalisena sakste peol

Julia Prokoptšuk. Erakogu

Jaanuari lõpus laekus minu töömeilile kummaline kiri linnavalitsuse üldaadressilt. Ei adressaati, ei saatja nime. Lihtsalt: lugupeetud külaline, palume osalemisest teada anda hiljemalt 16. veebruariks 2026. Allpool järgnes kutse, taas pöördumisega „külaline”, milles teatati, et olen oodatud koos kaaslasega osalema Eesti vabariigi 108. aastapäevale pühendatud peol 21. veebruaril Haapsalu kultuurikeskuses.

Ei ühtegi selgitust, kes kutsub. Lähemal uurimisel selgus, et tegu on linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtuga, kus antakse üle ka linna tunnustused. Kuna olen linnavolikogu liige, järeldasin, et küllap oli see kutse siiski mulle mõeldud. Küllakutse on alati meeldiv. Hiljem sain aga teada, et kümne euro eest oli võimalik endale samuti „külalise” staatus soetada.

Aktus ise oli lihtne ja vaoshoitud. Arvestades majanduslikult keerulist aega, olnukski liialdus teha midagi ülepaisuta