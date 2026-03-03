Filmiklubi tõi linale Eeva Mäe lühifilmid

Eeva Mägi. Juhan Hepner

Haapsalu filmiklubis käis möödunud nädalal külas režissöör Eeva Mägi, kelle tuntuimad filmid on „Mo Mamma” ja „Mo Papa”. Haapsalu kultuurikeskuse kinoklubiõhtul näidati kaht Mäe lühifilmi.

Maagilis-realistlik dokumentaalfilm „Lembri Uudu” maalis unenäolise pildi Saaremaal asuva hääbuva Pähkla küla elanikest, tehes seda tolleks ajaks teise ilma lahkunud kunagise kolhoosi traktoristi Lembri Uudu vaimusilma kaudu. „3. oktavi F” oli aga stiilne ooper-vestern, milles oli ka sotsiaalset närvi, puudutades naistevastase vägivalla teemat.

Pärast seanssi vestles üks filmiklubi eestvedaja Helmut Jänes Mäega. Mäe puhul on tähelepanuväärne, et lisaks on ta ka praktiseeriv jurist. „Ma ei jõua juuratööd teha enam nii palju, kui läheb aega filmidele. Võitlen väga tulihingeliselt autoriõiguste eest, kuna olen ise ka autor. Praegu võitlen selle eest, et teostest ei saaks tarbeesemed,” rääkis ta.