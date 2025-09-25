Haapsalu filmiklubi alustab Priit ja Olga Pärnaga

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 0 sekundit
0:00 / 2:0
Haapsalu filmiklubi alustas 2023. aastal tegevust HÕFFi filmiklubi nime all, kuid ühel hetkel saadi filmiklubi eestvedaja Helmut Jänese sõnul aru, et ollakse HÕFFi kingadest välja kasvanud ja peamiseks on saanud lihtsalt filmikunst. Malle-Liisa Raigla

Haapsalu filmiklubi alustab täna oma kolmandat hooaega Priit ja Olga Pärna viimase animafilmiga „Luna Rossa”, mida tutvustama ja publikuga vestlema tulevad autorid ise.

„Luna Rossa” on ebatavaline armastuslugu, mis rullub lahti nagu moodne põnevik. Ebatavaline on tehnika, mida neli aastat tehtud pooletunnise joonisfilmi puhul on kasutatud – motion capture, mis tähendab, et tegelaste liikumine on salvestatud näitlejatega digitaalselt ning salvestise põhjal a

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT