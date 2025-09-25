Haapsalu filmiklubi alustab Priit ja Olga Pärnaga

Haapsalu filmiklubi alustab täna oma kolmandat hooaega Priit ja Olga Pärna viimase animafilmiga „Luna Rossa”, mida tutvustama ja publikuga vestlema tulevad autorid ise.

„Luna Rossa” on ebatavaline armastuslugu, mis rullub lahti nagu moodne põnevik. Ebatavaline on tehnika, mida neli aastat tehtud pooletunnise joonisfilmi puhul on kasutatud – motion capture, mis tähendab, et tegelaste liikumine on salvestatud näitlejatega digitaalselt ning salvestise põhjal a