Filmiklubisse tuleb külla Riho Västrik

Riho Västrik. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu filmiklubi selle hooaja viimane külaline on dokumentalist ja õppejõud Riho Västrik. Neljapäeval 26. märtsil kell 18 linastub Haapsalu kultuurikeskuses Västriku 1999. aastal valminud „Lumeleopard”, mis vaatleb Eesti tippalpinisti ja fotograafi Jaan Künnapit. Film keskendub Künnapi elu kolmele sambale: foto, mäed ja naised.

Filmiklubi üks eestvedajatest Helmut Jänes rääkis, et Västrik on dokumentalist, kes huvitub eelkõige keskkonna- ja loodusteemadest. „Tema uudishimu paistab hästi selles filmis välja. See kuidas filmi peategelane leidis enda jaoks tee mägedesse. Riho Västrik filmis selle nii huvitavalt üles,” lausus Jänes.

See on Haapsalu filmiklubi hooaja viimane üri