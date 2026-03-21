Paliveres saab sel nädalal veel suusatada

Suusataja Paliveres. Foto Malle-Liisa Raigla

Paliveres on huvilistele avatud ühekilomeetrine kunstlumega suusarada. Palivere turismi- ja spordikeskuse eestvedaja Mati Kallemetsa hinnangul saab suusatada veel nädala lõpuni.

Kui öösiti on miinuskraadid ja päeval nulli ümber, võib Kallemetsa sõnul suusatada saada veel nädala jagu, kuid ilmaprognoos lubab päikest, mis teeb rajale kiire lõpu.

Kallemetsa sõnul saab tänavu suusarada lõpu veidi varem kui eelnevatel aastatel. Enamasti on Paliveres suusatada saanud märtsi lõpuni.

Tänavu töötasid lumekahurid Paliveres 80 tundi ja tootsid 4500 kuupmeetrit kunstlund. Kallemets ütles, et eelmisel hooajal olid lumekahurid tööl enam kui sada tundi. Lumekahurite tänavuse