Läänemaa koolinoorte suusatamise meistrivõistlused tõid Pikajalamäele 72 noort sportlast

Kuula artiklit, 2 minutit ja 51 sekundit
0:00 / 2:51
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12
1
Foto: Mette Mirja Moumets
IMG_4114
Foto: Mette Mirja Moumets
IMG_4116
Foto: Mette Mirja Moumets
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
18. veebruaril toimusid Palivere Pikajalamäel Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused suusatamises. Võistlusel osales 72 noorsportlast seitsmest Läänemaa koolist.
Päev oli talviselt karge ja päikesepaisteline. Rada kulges peamiselt kunstlumel ning klassika
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam