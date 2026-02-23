Läänemaa koolinoorte suusatamise meistrivõistlused tõid Pikajalamäele 72 noort sportlast

Riina Kopti

18. veebruaril toimusid Palivere Pikajalamäel Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused suusatamises. Võistlusel osales 72 noorsportlast seitsmest Läänemaa koolist.

Päev oli talviselt karge ja päikesepaisteline. Rada kulges peamiselt kunstlumel ning klassika

